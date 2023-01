Nomeação de Edegar Pretto para Conab é travada por resistência do atual conselho

A nomeação do escolhido por Lula (PT) para presidir a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, ainda não foi formalizado por resistência do Conselho de Administração (Consad) do órgão. Os atuais conselheiros, indicados ainda na gestão de Jair Bolsonaro, são responsáveis por aprovar ou não a indicação.

Segundo Pretto, os integrantes do Conselho de Administração da Companhia será trocado antes da sua nomeação. O assunto está em análise na Casa Civil.

Edegar Pretto foi indicado para chefiar a Conab. Foto: Reprodução Foto: AL-RS

“Precisa mudar o Conselho de Administração da Companhia, que também ficou pendente de reestruturação da Esplanada. Nisto, ocorre a nomeação do presidente”, disse Pretto à Coluna.

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, minimizou as trocas dos conselheiros. “É normal, em um novo governo, trocar os conselhos das empresas”, declarou.

O Conselho de Administração da Conab é formado por sete membros, dos quais cinco foram indicados pela ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dois foram indicados pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e um é representante dos empregados da instituição.

Os conselheiros têm prazo de gestão unificado de até dois anos, e podem ser destituídos por meio de assembleia. Eles também podem ser reconduzidos aos cargos por até três vezes.