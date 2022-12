Nomes do MDB são cotados para Ministério da Agricultura

O deputado Sergio Souza (MDB-PR) passou a ser cotado nos últimos dias para assumir o Ministério da Agricultura no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em meio a tratativas de Lula com os partidos aliados, a expectativa agora é que a vaga seja ocupada por um emedebista.

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) também tenta se cacifar para assumir a vaga. Foi cogitado que o posto fosse oferecido a Simone Tebet (MDB-MS), mas ela sinalizou não ter interesse, além de enfrentar resistência no setor.

Sergio Souza está no final do mandato como presidente da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) e agrada a bancada ruralista.

Até o início da semana, o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) era tido como principal nome para assumir a Agricultura. Ele seria a indicação do PSD no Senado. Já o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) entraria na cota pessoal de Lula para comandar a Infraestrutura.

De acordo com pessoas que participam das negociações, no entanto, não haveria espaço para duas indicações do PSD no Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), bateu o pé para que Silveira, seu aliado, seja o indicado da sigla.

Enquanto Fávaro tem mais quatro anos de mandato como senador, Silveira ficará sem cargo a partir de janeiro.

O impasse no PSD fez com que se abrisse espaço para negociações em torno do Ministério da Agricultura por outros partidos.