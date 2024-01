Nota do Itamaraty sobre quitação de débitos do Brasil confunde, aponta Rubens Barbosa

O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota esta semana para anunciar que “o Brasil pagou, em 2023, R$ 4,6 bilhões em compromissos financeiros com instituições internacionais”. Mas o texto apresentado gerou cobranças de esclarecimento “para restabelecer a verdade dos fatos” sobre qual governo garantiu os recursos usados na quitação das dívidas.

O presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Irice) e ex-embaixador do Brasil em Londres e Washington, Rubens Barbosa, ressaltou que o governo anterior abriu crédito suplementar neste mesmo valor, no dia 23 de dezembro de 2022, por meio da Portaria Nº 11.033. O Itamaraty reforçou à Coluna do Estadão que a quitação das dívidas foi feita neste ano e admitiu que o recurso foi usado para por em dia parte dos restos a pagar.

“Os recursos disponibilizados pelo Ministério da Economia em 2022 permitiram saldar a quase totalidade da dívida do Brasil, fortalecendo a posição do País no sistema multilateral e na comunidade internacional. Um pequeno esclarecimento para restabelecer a verdade dos fatos”, afirmou Barbosa à Coluna do Estadão.

Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres Foto: Filipe Araujo/Estadão

Itamaraty diz que havia restos a pagar e atual governo quitou as dívidas

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que, em 2022, o Brasil tinha uma dívida acumulada de R$ 5,5 bilhões com organismos internacionais e que, nos últimos dias de dezembro naquele ano, executou recursos da ordem de R$ 2,2 bilhões, portanto deixando um passivo de cerca de R$ 3,3 bilhões.

Na nota enviada à Coluna do Estadão, o Ministério de Relações Exteriores confirmou que o crédito suplementar foi usado para pagar parte das dívidas acumuladas até 2022, “por meio dos valores executados ainda em dezembro daquele ano (os já mencionados R$ 2,2 bilhões), seja por meio do valor restante, que foi inscrito como restos a pagar e executado ao longo de 2023″.

O Itamaraty destacou, ainda, que o Brasil iniciou o ano de 2023 com direito de voto suspenso em algumas organizações que preveem esse tipo de sansão em seus respectivos estatutos. “Nos primeiros meses de 2023, os pagamentos realizados permitiram a recuperação do direito de voto”.

A nota ainda aponta uma lista de organismos onde o voto foi recuperado: “Agência Internacional de Energia Atômica, Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, Organização para a Proibição das Armas Químicas, Organização Internacional para as Migrações, Instituto Internacional pela Unificação do Direito Internacional Privado e Tribunal Penal Internacional.