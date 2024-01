Novo aciona PGR para investigar interferência de Lula e Silveira para colocar Mantega na Vale

A ação é assinada pelo presidente do Novo, Eduardo Ribeiro. “Registre-se que a grave ameaça aqui não foi perpetrada contra os conselheiros do atual Conselho de Administração da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Na realidade, a grave ameaça, ocorrida através de investidas por palavras de conotação nitidamente política, se deu contrária à sociedade mineradora, que ostenta, desde 1997, a natureza jurídica privada”, diz o documento.

Como revelou a Coluna do Estadão, em julho do ano passado, o movimento para colocar Mantega na Vale é encabeçado pela ala mais à esquerda do PT. A mesma que teve sucesso na articulação para por Marcio Pochmann no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com Mantega, porém, não deu certo.

Na sexta-feira, 27, o governo recuou ao ver que não conseguiria emplacar o ex-ministro na Vale. Mantega, agora, deve divulgar uma carta enterrando as movimentações. Silveira, no mesmo dia, negou interferências do governo. “Lula nunca se disporia em fazer uma interferência direta numa empresa de capital aberto, listada em bolsa [de valores], que tem a sua governança e natureza jurídica que devem ser respeitadas, até porque o Brasil é um país que respeita contrato, tem regulação estável”, disse o ministro.