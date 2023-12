Novo barra mudança na LDO que afrouxaria regras para doações em ano eleitoral

Após alarde do partido Novo, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Danilo Forte (União-CE), retirou do seu parecer um artigo que afrouxa regras para distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública durante as eleições municipais de 2024. A matéria deve ser votada nesta semana na Câmara e nem o relator nem o governo têm interesse em dar motivos para obstruções.

A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O acordo para retirar o artigo que afrouxava a lei eleitoral foi costurado pela deputada Adriana Ventura (Novo-SP) com Danilo Forte na Comissão Mista de Orçamento. O trecho retirado afirmava que a doação de bens, valores ou benefícios pelo Estado para órgãos públicos e entidades públicas ou privadas, durante todo o ano de 2024, não poderia ser considerada uma violação da lei eleitoral, desde que os custos disso recaíssem sobre o donatário.

“Uma das nossas maiores preocupações em anos eleitorais deve ser impedir a compra ou a influência de votos. Por isso, a lei não pode permitir que aqueles que tenham poder sobre a máquina pública a utilizem para obter vantagem eleitoral”, afirma à Coluna Adriana Ventura.