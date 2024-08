Novo presidente da frente das micro e pequenas empresas quer aumentar limite de MEI e Simples

O deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos-PE) assume no dia 13 de agosto a presidência da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas. Ele definiu como objetivo, com apoio do Sebrae, a aprovação até 2025 dos projetos que aumentam o limite de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) e das empresas que se encaixam no Simples Nacional.

A agenda legislativa será apresentada oficialmente em breve ao mercado. A frente parlamentar liderada por Coutinho, um dos relatores da regulamentação da reforma tributária, tem 181 deputados e 23 senadores. Ele vai substituir o deputado Helder Salomão (PT-ES). Além dos projetos sobre o MEI e o Simples Nacional, a agenda ainda põe como meta a aprovação da chamada "Lei do Bem", que cria incentivos fiscais a pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento tecnológico, além da Medida Provisória que criou o programa Acredita.