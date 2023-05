Novo programa do governo quer formar 65 mil ‘hackers do bem’ até 2025

Um novo programa do governo Lula pretende formar 65 mil pessoas nas áreas de cibersegurança e privacidade até 2025. Batizada de ‘Hackers do bem’, a iniciativa será lançada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia nesta segunda-feira (22). A pasta diz que serão investidos R$ 32,6 milhões no programa, que é realizado em parceria com Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).