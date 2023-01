Novo secretário de segurança do DF começa transição que encerra intervenção federal

O futuro secretário de segurança do Distrito Federal, Sandro Avelar, começa nesta quarta (25) a fase de transição com o interventor federal Ricardo Capelli. De acordo com integrantes do Palácio do Buriti, a governadora interina, Celina Leão (PP), já acordou com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que a intervenção não será renovada após o dia 31 de janeiro, data do seu encerramento.

Sandro Avelar. FOTO: Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados Foto: LUCIO BERNARDO JR

Avelar será oficialmente empossado no dia 1º, mas já trabalha no cargo nesta semana.

O nome dele foi referendado por Dino. Pesou a favor do novo secretário a sua experiência durante as manifestações de 2013 na capital federal, na Esplanada dos Ministérios. Na ocasião, ele era o secretário de segurança do DF.

A escolha feita em conjunto com o governo federal teve por objetivo encerrar a intervenção no DF, demonstrando ao Palácio do Planalto boa vontade em atuar conjuntamente na área de segurança daqui para frente.