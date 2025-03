Número de imigrantes impedidos de entrar no Brasil é o maior em 5 anos

Pelo menos 8.799 imigrantes ilegais foram impedidos de entrar no Brasil em 2024, uma média de 24 por dia. O número é o maior dos últimos cinco anos. Os dados foram obtidos pela Coluna do Estadão, por meio da Lei de Acesso à Informação junto à Polícia Federal (PF). No ano passado, o País passou a restringir a entrada de imigrantes sem visto, depois que a PF identificou que o Brasil se tornou uma rota para o tráfico de pessoas.

Em 2020, 3.094 imigrantes foram barrados; em 2021, 2.648; em 2022, 1.895; em 2023, 7.565; e 8.799 no ano passado. A média diária de pessoas vetadas saltou de 5 em 2022 para 24 em 2024. A PF também informou os dados de 2025, de 1º de janeiro até 5 de fevereiro. Nesse período, 796 pessoas foram impedidas de entrar no Brasil, uma média de 22 ao dia. Se o ritmo for mantido, o total chegará aos 8 mil ao ano, ficando atrás apenas do recorde de 2024.

Polícia Federal no Aeroporto de Manaus Foto: Polícia Federal/MJSP

A entrada de imigrantes sem visto foi restringida pelo Ministério da Justiça em agosto passado. A decisão foi baseada em um relatório da Polícia Federal que apontou que o País se tornou uma rota visada por organizações criminosas para o tráfico de pessoas. Um ponto que chamou a atenção da pasta foi a explosão no número de pedidos de refúgio: de 230 em 2022 para 775 em 2024.

Segundo a investigação, a maior parte dos imigrantes que tenta refúgio no Brasil busca entrar ilegalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Esse grupo vem principalmente de Nepal, Vietnã e Índia. Os viajantes que desembarcam no Brasil durante escala para outro país e tentam refúgio por aqui devem seguir viagem ou voltar ao país de origem.