‘Nunca quisemos politizar; Ainda Estou Aqui é sobre perda familiar’, diz produtor

O filme Ainda Estou Aqui chega neste domingo, 2, ao Oscar como favorito para ganhar pelo menos uma das três estatuetas às quais está concorrendo — melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres. A história do desaparecimento do deputado cassado Rubens Paiva, num dos períodos mais tensos da ditadura militar, comoveu gente das mais diferentes culturas. Para Rodrigo Teixeira, um dos produtores do filme, isso foi possível porque nunca houve intenção de politizar a produção e sua divulgação.

“O que fizemos foi nos mantermos neutros. As escolhas políticas são individuais, o que a gente é guarda pra gente”, afirmou à Coluna do Estadão. “Nunca quisemos politizar. O filme é sobre uma perda familiar. E o contexto político compõe”, complementou.

Cena do filme 'Ainda Estou Aqui', com Fernanda Torres e Selton Mello Foto: Sony Pictures/Divulgação

PUBLICIDADE Rodrigo Teixeira observa que “o contexto político compõe” a história, mas o foco é na força de Eunice Paiva. O produtor aposta que mesmo quem escreve contra, para manter o discurso “para o grupo ao qual quer pertencer”, está feliz. “Esse polarismo existe. Mas, no íntimo, mesmo quem escreve [contra] está feliz. Porque é bacana você ver o Brasil chegar ali. Dentro, mexe”.

É possível que a equipe de Ainda Estou Aqui use bonés com a frase “a vida presta”, dita por Fernanda Torres. Mas o adereço não tem relação com a guerra política dos bonés.

Foi Rodrigo Teixeira quem encomendou os bonés, numa decisão espontânea, assistida pela Coluna. No final da gravação do programa Dois Pontos, do Estadão, sobre os bastidores do filme, a crítica de cinema Barbara Demerov, tirou da bolsa o adereço, na cor bege, com a frase. Ele gostou e pediu 30 unidades.