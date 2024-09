As vacinas de Nunes para ir ao 7 de Setembro sem ficar associado à direita radical; veja bastidor

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 5, reforçou na campanha à reeleição a leitura de que é preciso fugir do extremismo e focar o eleitor de centro e de direita. Para essa estratégia, Nunes irá ao ato com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e posará para fotos com camiseta amarela, mas deixará o local antes dos discursos inflamados. A orientação nos bastidores da campanha do emedebista é para que repita o que fez na manifestação realizada em fevereiro.

Não há hipótese de ele fazer discurso e nem a medida foi cogitada. Por dois motivos: além de não querer manter certa distância de segurança sobre o tom do evento, a organização da manifestação já tinha informado que candidatos não vão fazer uso do microfone.

Na avaliação da campanha de Nunes, a direita radical em São Paulo tem um teto em torno de 15%, e essa fatia já estaria fechada com o candidato Pablo Marçal (PRTB). No Datafolha de ontem, o ex-coach mostrou desaceleração no crescimento, o que deu força à tese de que é preciso evitar o radicalismo e focar a disputa pelo centro e pela direita.