Nunes é aconselhado a ‘prefeiturar’ e deixar Boulos falar sozinho

Com base nas pesquisas mais recentes de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo (Datafolha e Paraná Pesquisas), sua equipe concluiu que ele chegará como favorito na disputa. Mas, para isso, neste momento precisa se afastar do embate direto com os adversários, principalmente Guilherme Boulos (PSOL).

A ordem, revelam interlocutores, é “deixar Boulos falar sozinho”, porque avaliam que o eleitorado da capital paulista tende a rejeitar os políticos que adotam os ataques verbais.

Seguindo o conselho à risca, a agenda de Ricardo Nunes para esta semana tem da inauguração do transporte aquático pela represa Billings à entrega de novas unidades habitacionais.