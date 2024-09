Nunes elege Tarcísio como âncora diante de ‘postura pendular’ de Bolsonaro; veja bastidor

O primeiro é a “postura pendular” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Num momento ele é taxativo no apoio público à campanha do emedebista, noutro diz que é “muito cedo” para entrar “massivamente” na campanha do prefeito. O ex-presidente vai gravar vídeos para a campanha, mas limita a agenda de rua para pedir votos. Também tem embates públicos com o candidato do PRTB, Pablo Marçal, mas deixa aberta uma porta de aproximação.

O segundo ponto também diz respeito às dubiedades do ex-presidente, ora mais alinhado à ultradireita, ora com gestos à direita moderada. Como mostrou a Coluna, os interlocutores de Nunes defendem a necessidade de manter distância dos radicais e focar o eleitor conservador de centro e de direita. Na avaliação da campanha de Nunes, a direita radical em São Paulo tem um teto em torno de 15%, e essa fatia já estaria fechada com Marçal.

O terceiro amarra os tópicos anteriores, pois Tarcísio de Freitas incorporou o papel de cabo eleitoral de Nunes e agrega à campanha do prefeito a moderação que ele busca expor para os eleitores de centro. A ideia é reforçar semelhanças com o governador para dissociar a imagem do bolsonarismo raiz, com a lógica de que o próprio Tarcísio foi cria política de Bolsonaro, mas evita extremismos.

Hoje é o governador de São Paulo quem está mais presente nas ruas e na propaganda de Nunes, defendendo até o “voto útil”, para evitar que o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vença o pleito. O argumento é de somente Nunes venceria Boulos no segundo turno, de acordo com as pesquisas de intenção de voto divulgadas até o momento.