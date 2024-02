Nunes recebe ‘salvo conduto’ de Bolsonaro para eventual ausência no ato da Paulista

Perguntado pela Coluna do Estadão se a ausência do prefeito geraria um rompimento na aliança para as eleições deste ano, Bolsonaro foi taxativo: “Com toda certeza ele vai. Mas isso (rompimento) não existe. Não há essa hipótese”, disse o ex-presidente.

Nesta sexta, também, Nunes afirmou que deve comparecer. Nos bastidores do MDB nacional, no entanto, permanece a avaliação de que ele não deveria ir. Embora a convocação seja para um ato pacífico, sem faixas e cartazes contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, o grupo receia ver apoiadores mais inflamados do ex-presidente entoando mensagens lidas como antidemocráticas. Isso afetaria a imagem do partido que, vale ressaltar, ocupa três ministérios no governo Lula.