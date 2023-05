O líder do PSD no Senado, Otto Alencar (PSD-BA), ironizou trechos do parecer apresentado pelo deputado Cláudio Cajado (PP-BA) na Câmara dos Deputados, que estabelece uma série de gatilhos para o eventual descumprimento da meta.

“O Arcabouço Fiscal tem tanto gatilho que vai ser necessário o presidente Lula tirar porte de arma”, disse Otto à Coluna.