Fernando Haddad, ministro da Fazenda Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), reclamou, em conversa com empresários e parlamentares, na semana passada, do tempo que gasta com litígios em tribunais superiores. Ele falou que 30% de sua rotina é voltada para isso.

A insegurança jurídica é um dos temas que aflige o empresariado brasileiro. Haddad destacou a existência do decreto que instituiu, no governo Lula, um conselho para monitorar mais de perto os riscos fiscais dos processos.