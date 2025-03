O gesto de José Guimarães na posse de Gleisi após ser preterido para o cargo de ministro

Quando Gleisi foi anunciada para discursar, um trompetista começou a tocar a música “Mulher Brasileira”, de Benito Di Paula. De imediato, Guimarães foi o único a levantar e puxar com palmas a canção em homenagem a Gleisi Hoffmann.

Apesar do gesto, o desconforto entre os petistas no atual momento é grande nos bastidores. Além da reacomodação na articulação política do governo, o PT enfrenta divisões internas sobre quem vai assumir a presidência da sigla depois que Gleisi deixou o cargo para assumir o ministério.

Humberto Costa foi eleito interinamente na última sexta-feira, 7, e ficará no posto até a eleição da legenda em julho.