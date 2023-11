O impacto das reuniões sobre a guerra Israel-Hamas na agenda do chanceler Mauro Vieira

A agenda do chanceler Mauro Vieira, que por óbvio já inclui diversas viagens ao exterior, foi impactada diretamente pela necessidade de participar de reuniões para tratar da guerra Israel-Hamas, sem cancelar os outros compromissos internacionais. Em 25 dias, o chanceler passou dez noites dormindo em avião. Uma delas no voo comercial sem escalas mais longo do mundo, que dura 18 horas e vai de Cingapura a Nova York.

Desde que embarcou para a Indonésia em 7 de outubro até o dia 31, foram 13 trechos internacionais. E o chanceler teve de adequar os compromissos para participar de reuniões do Conselho de Segurança da ONU, que teve o Brasil em sua presidência temporária, de primeiro a 31 de outubro.

Os compromissos incluíram passagens pelo Catar, Jacarta, Cingapura, Phnom Penh, Cairo, Lima, Nova York e os retornos ao Brasil. Em alguns casos, em bate-volta.

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em audiência no Senado sobre o conflito em Israel e na Palestina, a posição da diplomacia brasileira. Foto: Waldemir Barreto/Agencia Senado

Confira os trechos

SP-Catar (noturno)

Catar-Jacarta

Jacarta-Cingapura

Cingapura-Phnom Penh-Cingapura-NY (noturno - voo comercial sem escalas mais longo do mundo, 18h)

NY-São Paulo (noturno)

BSB-São Paulo- NY (noturno)

NY-Cairo (noturno)

Cairo-NY (noturno)

NY-Lima (noturno)

Lima-BSB (noturno)

BSB-SP-NY (noturno)

NY-BSB (noturno)