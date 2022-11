O motivo do alerta de Jaques Wagner sobre o anúncio do ministro da Fazenda

Publicidade

Articulador político da PEC da Transição no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) disse a aliados que o PT vive situação inusitada por ter que defender uma PEC para um governo que, a rigor, “ainda não existe”. Ele também relatou que os senadores não querem negociar com um igual e, por isso, passou a cobrar publicamente a escolha do ministro da Fazenda por temer uma derrota.

O senador Jaques Wagner (PT-BA) No Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília -DF, local das reuniões de transição de governo. FOTO WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: ESTADÃO CONTEÚDO





TEST-DRIVE. Jaques Wagner disse ainda que Lula sempre sonhou com um ministro da Fazenda que também fosse negociador, e que essa seria a oportunidade perfeita.

ÁRIDO. Outro articulador da PEC, Wellington Dias reclama do aperto em 2023. “Não tem dinheiro para coisas essenciais e o ministro (Paulo Guedes) ainda mete a faca em áreas estranguladas, como a Defesa Civil, que não consegue pagar os contratos para abastecer os carros-pipa em vários estados com seca”.