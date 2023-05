O novo gesto de Lula a Pacheco

O presidente Lula convidou Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para sentar-se ao seu lado durante encontro com os chefes de Estado dos países da América do Sul, nesta terça-feira, no Itamaraty. O gesto surpreendeu Pacheco, que pretendia só participar do almoço, mas acabou ficando também para a reunião.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou cerca de meia hora depois e também se juntou ao grupo.

Lula e Pacheco. Foto: Pedro Gontijo/Agência Senado

Como mostrou a Coluna, Lula tem sido aconselhado a se aproximar de Pacheco como forma de conseguir fazer um contraponto à força política de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara. Este foi o segundo encontro do petista com o presidente do Senado desde então.

O aceno desta terça também ocorre após um novo desconforto no final da semana passada. Lula não convidou Pacheco para o churrasco no Palácio da Alvorada, em que se reuniu com líderes do governo, ministros de Estado e também do STF.

”Lula havia chamado Pacheco para dançar, mas pisou no pé dele. Agora está tentando uma segunda valsa”, disse um dos líderes governistas.