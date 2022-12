O perfil que Lula espera de seu coordenador político

Em conversas com aliados, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que seu coordenador político, o futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, “vai ser um cara que acorda às seis da manhã para tomar café com deputados e senadores”. E ainda acrescentou: “Vai dormir à uma da manhã tomando uma cachacinha com empresários e membros da sociedade civil”.

Lula e Padilha. Foto: Ueslei Marcelino/REUTERS

Nos últimos dias, Padilha atuou para destravar acordos com MDB, União Brasil e PSD, em especial o impasse envolvendo Simone Tebet. Ele fez chegar aos emedebistas, por exemplo, a mensagem de que o União não concordava com Tebet no Ministério das Cidades, hipótese que foi ventilada, mas não avançou. Tebet deve assumir o Planejamento.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Alexandre Padilha, futuro ministro de Relações Institucionais