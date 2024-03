O que a CGU disse para empresas que tentam renegociar multas da Lava Jato

O governo alertou durante a reunião, no entanto, que isso vale só para a parte do dinheiro devido à União. No caso do que é devido às empresas lesadas, como Petrobras e Eletrobras, o governo vê maior dificuldade em usar o prejuízo fiscal. Deve ser o objeto de debate com as empresas em abril.

Os acordos de leniência assinados pelas empreiteiras durante a Lava Jato previam multas que iriam ressarcir cofres públicos e também entes lesados. O que a União tem a receber, portanto, pode aceitar através do abatimento de prejuízo fiscal. O mesmo não acontece no caso das empresas que foram prejudicadas pelos atos de corrupção. A CGU não está convencida da viabilidade nesse quesito.