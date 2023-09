O que Alckmin disse para alegrar o mercado financeiro

Juiz do Trabalho condena Uber a pagar R$ 1 bilhão por danos morais coletivos e registrar motoristas

Maurício Pereira Simões, da 4.ª Vara do Trabalho de São Paulo, acolhe ação civil pública movida pela Procuradoria do Trabalho e impõe ainda à empresa obrigação de efetuar os registros CLT de todos os motoristas do aplicativo com os quais tem contrato