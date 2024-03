O que disse nova presidente da CCJ em plenário, além de chamar eleitores de Lula de ‘trouxa’

“Isso é um desaforo com a cara do povo brasileiro! Faz o L agora! Você está sendo um verdadeiro trouxa deste Presidente. Você foi enganado pelas mentiras do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva”, disse a catarinense, após o governo Lula anunciar a volta do ICMS dos combustíveis em janeiro do ano passado.

Nos seus pronunciamentos, não faltaram críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Neste ano, ela falou em defesa de Israel na guerra contra o grupo terrorista Hamas e criticou a postura do governo federal sobre o conflito.

A parlamentar foi escolhida para comandar o colegiado na quarta-feira, 6, recebendo o apoio de parlamentares do PT e da base governista.