O que Luís Roberto Barroso carrega no paletó que surpreendeu empresário

O próximo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, chamou a atenção de um empresário, em encontro recente, por um hábito conhecido por poucos. Em ritmo pausado, Barroso abriu o lado esquerdo do seu paletó e no bolso continha duas canetas azul e preta. Depois mostrou o lado direito, onde carregava uma caneta vermelha e lapiseira. Tudo organizado, lado a lado, de maneira impecável.

Porém não para por aí. O ministro também leva no bolso lateral direito um marcador de texto amarelo; no esquerdo, azul. Na conversa Barroso, revelou: “Saio todos os dias assim. Sou muito organizado”.

Quem tem mais contato com o ministro no ambiente do Supremo confirma que ele é “sistemático”.