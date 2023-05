O que Lula tem dito sobre Alcolumbre

Em conversa com parlamentares, nesta semana, o presidente Lula brincou sobre a situação de Davi Alcolumbre (União-AP) em relação ao governo. “Ele pediu três ministérios (para o União), mas só entregou um”, ironizou. O presidente considera na cota do partido apenas Juscelino Filho (Comunicações).

O senador Davi Alcolumbre (União-AP). Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

Pelo cálculo de Lula, a ministra Daniela Carneiro (Turismo), que pediu desfiliação do União, já é dada como alguém fora do partido. Ela quer ir para o Republicanos, que ensaia uma aproximação com o Planalto. Já o ministro Waldez Góes (Integração) era do PDT e está sem partido até hoje.