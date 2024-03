O que o empate de Boulos e Nunes sinaliza para Tabata Amaral

A campanha vê, portanto, mais motivos para trabalhar a imagem de Tabata como candidata de centro, chamando atenção para a visão social de quem veio da periferia, com uma ponte econômica com setores liberais. A estimativa do entorno de Tabata Amaral é que o desconhecimento sobre ela, que é deputada federal, passa de 70%.

A pesquisa Datafolha apontou que 53% dos eleitores conhecem Tabata. Mas, nos bastidores de sua campanha, a leitura é de que esse índice é maior. Isso porque a pesquisa aponta que 23% dos eleitores consultados dizem já ter ouvido falar de Tabata, mas é comum as pessoas não se sentirem confortáveis para admitir desconhecimento, segundo o entorno da pré-candidata.