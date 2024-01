O que o líder do governo Lula conversou com o Papa Francisco

O líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), teve uma audiência nesta quarta-feira, 10, com o Papa Francisco, no Vaticano. À Coluna do Estadão, o deputado contou que levou ao pontífice apelos sobre o Padre Júlio Lacellotti, que faz amplo trabalho social em São Paulo e pode ser alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal por causa da sua atuação junto à população em situação de rua na capital paulista.

O líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT-CE), com o Papa Francisco em Roma. Foto: Divulgação/José Guimarães

No ano 2020, o Papa Francisco se referiu ao padre Júlio Lancellotti como “mensageiro de Deus”. Foi num discurso do líder religioso aos fiéis, no Vaticano. Segundo o líder, o Pontífice “ouviu mais que falou”, mas deu sinalizações positivas aos seus apelos.

O deputado também entregou uma foto do Congresso Nacional para pedir bênçãos ao Legislativo brasileiro, pediu bênçãos especiais aos cearenses e solicitou o reconhecimento oficial do Padre Cícero como santo pela Igreja Católica.