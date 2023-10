O que o PL reserva para Braga Netto se o TSE torná-lo inelegível

O PL projeta crescimento no papel do general Braga Netto no partido, mesmo que o Tribunal Superior Eleitoral o torne inelegível nesta terça-feira,17. De acordo com interlocutores da legenda, o ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro se tornou central na coordenação e na articulação da sigla.

Aliados apontam Braga Netto como uma figura complementar ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Enquanto dirigente é visto como um especialista na ‘ginástica política’, o general da reserva atua fortemente na estruturação dos diretórios partidários, com perfil mais técnico.

Dessa forma, mesmo que não venha a ser o candidato do PL no Rio de Janeiro na eleição municipal de 2024, Braga Netto deverá ser uma peça importante da campanha, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além do general, também são cotados pelo PL para a prefeitura da capital fluminense os senadores Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho, além dos deputados Delegado Ramagem e General Eduardo Pazuello.

Ações em julgamento

São três ações de investigação judicial eleitoral (Aijes) contra a chapa de Bolsonaro na eleição de 2022, que teve Braga Netto como vice, em julgamento nesta terça. Os processos se referem a abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação.