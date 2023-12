O que o secretário de Estado dos EUA disse a Mauro Vieira sobre a crise entre Venezuela e Guiana

Um dia antes de Celso Amorim ir a São Vicente e Granadinas para mediar uma reunião entre Venezuela e Guiana, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, telefonou para o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e agradeceu a liderança do Brasil em busca de uma solução diplomática para a crise do Essequibo. O telefonema ocorreu na última quarta-feira, 13.

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Foto: EVARISTO SA/AFP

A tensão na América do Sul cresceu após o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, vencer um referendo interno e anunciar que anexaria o território do Essequibo, hoje sob controle guianense. O chefe da assessoria especial da Presidência, Celso Amorim, mediou a reunião entre Maduro e Irfaan Ali, presidente da Guiana.

Na conversa com Mauro Vieira, Blinken agradeceu a liderança diplomática do Brasil na busca de uma resolução pacífica para a disputa entre Venezuela e Guiana, de acordo com informações da embaixada americana no Brasil.

Os mandatários de Guiana e Venezuela já definiram que a próxima reunião sobre o impasse relacionado a Essequibo será no Brasil em um prazo de até três meses.

Responsável pela política externa dos Estados Unidos, Blinken reafirmou a posição da Casa Branca de que a fronteira terrestre entre os dois países devem ser respeitada, salvo se um acordo entre as partes decida de outra forma.

Mauro Vieira também recebeu um pedido de Anthony Blinken para o Brasil se unir aos Estados Unidos para condenar os ataques recentes do grupo rebelde houthi no Iêmen.