O que Roberto Campos Neto fazia nos EUA

Alvo de críticas do presidente Lula e de boa parte do PT pela taxa de juros praticada no País, Roberto Campos Neto, a mais alta autoridade monetária e bancária brasileira, defendeu-se dos ataques que vem sofrendo em evento do instituto de Michael Milken.

Para quem não liga o nome à pessoa, Michael Milken foi condenado nos anos 1990 por cometer fraudes no mercado de ações americano e, por isso, acabou banido de Wall Street. Ficou 22 meses preso e hoje usufrui da fortuna que amealhou ao longo de anos especulando no mercado de “junk bonds”.

Depois de solto, Milken buscou se refazer, criando o think tank que leva seu nome e se dedicando à filantropia, com volumosas doações à pesquisa contra o câncer.

Em 2020, ele recebeu o perdão presidencial de ninguém menos do que Donald Trump, o aliado de Jair Bolsonaro que chegou a pedir votos para o ex-presidente na disputa contra Lula no ano passado. Ainda assim, a graça não o liberou para voltar ao mercado.

A história de Milken inspirou um livro, “Covil de Ladrões”, de James Steward, e também o icônico personagem de Michael Douglas em “Wall Street: Poder e Cobiça”, de Oliver Stone, sobre os “yuppies” dos anos 1980.

Foi no Milken South Florida Dialogues, em Miami, que Campos Neto defendeu a autonomia do BC:

“Quanto mais independente você é, mais eficaz você é, menos o país pagará em termos de custo de ineficiência da política monetária”, afirmou.