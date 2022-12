Recuo de Dino tira colega de partido da PRF, diz Alessandro Vieira

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) avalia que o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), acertou ao voltar atrás em indicação de Edmar Camata à direção da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Para o parlamentar, a escolha contradizia a promessa de Dino de despolitizar as forças de segurança. No entanto, a troca se deveu a outro motivo: as críticas de setores antilavajatistas da esquerda.

Senador Alessandro Vieira. FOTO: EDILSON RODRIGUES/AG. SENADO

“O recuo é positivo, mas não pelos motivos alegados. Dino havia prometido despolitizar as polícias e colocou um colega do PSB no comando da PRF.”

Camata tem visão positiva sobre a atuação do ex-juiz Sergio Moro e dos procuradores do Ministério Público liderados por Deltan Dallagnol na Lava Jato, o que o colocou em rota de colisão com aliados de Lula no mundo jurídico. A dupla, eleita ao Legislativo em 2022, será alvo preferencial do PT no Congresso.