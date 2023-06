O ‘troco’ do centrão no Judiciário

Um grupo de parlamentares do centrão quer pegar carona na irritação de Arthur Lira (PP-AL) com o Judiciário para reunir as assinaturas que faltam para instalar a CPI do Abuso de Autoridade. O grupo, composto principalmente pela oposição, também está incomodado com cassações de mandatos determinadas pela Justiça e as que se anunciam.

Atualmente, a CPI tem 147 das 171 assinaturas necessárias.

Arthur Lira (PP-AL) preside sessão no plenário da Câmara. Foto: Pablo Valadares/Agência Câmara - 30/05/2023

A decisão judicial contra o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), na semana passada, fez crescer na Casa a disposição de transformar o colegiado em uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). A hipótese ainda está em discussão entre os parlamentares.

Alguns integrantes da base aliada de Lula no Congresso consideram que é hora de baixar a poeira. Apesar de serem adversários ferrenhos de Sergio Moro (União-PR), acreditam que a eventual cassação do mandato do senador poderia inflar ainda mais o movimento.