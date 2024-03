O velho ‘Zé Dirceu’ voltou para dar palpites na política brasileira

O jantar de aniversário de José Dirceu na noite desta quarta-feira, 13, foi o evento mais concorrido da política em Brasília, este ano. Alijado desse ambiente na esteira do mensalão e do petrolão, ele reuniu 500 convidados. Gente da ala mais à esquerda do PT ao Centrão disputava sua atenção. “Vimos o Zé dos velhos tempos, que dominava as rodas de conversa, para falar do Brasil e dar palpites”, resumiu o advogado Antonio Carlos de Almeida Castro. “Foi a festa da redenção”, concluiu o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho.

PUBLICIDADE A aposta entre os advogados é que as pendências judiciais do ex-homem forte do governo Lula 1 estarão encerradas a tempo de ele concorrer a deputado federal por SP em 2026. “Ele merece isso e tenho certeza de que terá votação recorde”, disse. Certeza que se propagou nas rodas de conversa repletas de personagens que comemoraram o “enterro” da Lava Jato nos últimos anos. “Zé Dirceu é um patrimônio político do PT e do País. Foi injustiçado e demonizado, mas em sua festa de 78 anos, em pleno vigor, recebeu a redenção. O aplauso foi mais do que merecido”, comemorou Marco Aurélio. Mesmo sem cargo na Esplanada, e ainda despistando sobre a possibilidade de se candidatar em 2026, fato é que José Dirceu aparece como uma espécie de consultor sobre os rumos da política brasileira, entre os que se alinham ao governo Lula. Ele também é abordado para opinar sobre a economia, e tem se aproximado de nomes relevantes do atual cenário brasileiro, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os presidentes da Câmara e Senado, Arthur Lira (PP) e Rodrigo Pacheco (PSD).

Dirceu com Lira em festa de aniversário Foto: Vera Rosa/Estadão

Kakay é sondado para disputar o Senado em 2026

Apesar de atuar para políticos de diversos partidos, Kakay é envolvido no ativismo petista e foi “lançado” a senador pelo Distrito Federal, em pelo menos quatro rodas de conversa na festa de José Dirceu. ”Deixa o Kakay. Ele tem mais poder que qualquer senador”, brincou o ex-ministro com o amigo.

