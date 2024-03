Deputado do PL propõe ‘voto de não confiança’ que pode constranger Lira; entenda

Integrante do PL de Jair Bolsonaro, o vice-líder da Minoria, deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), protocolou um projeto que inclui o voto de não confiança no Regimento Interno da Casa. A medida permite o afastamento imediato do presidente da Câmara se um terço dos deputados, ou seja, 171, apontarem que ele descumpriu suas funções e traiu a confiança do Parlamento. Os demais membros da Mesa da Câmara também podem sofrer o processo.

Nos bastidores da Casa, a medida é vista como um recado da insatisfação da ala bolsonarista com o atual presidente, Arthur Lira (PP-AL), e uma forma de constrangê-lo. Há reclamações, por exemplo, com a definição das pautas em plenário. A queixa é que Lira só leva a voto os projetos de interesse do Planalto. Além disso, a sinalização de Lira de que manterá alinhamento ao Planalto na hora de decidir seu candidato para substituí-lo na presidência da Câmara, provocou incômodo ainda maior.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). FOTO: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

PUBLICIDADE Luiz Philippe nega que o alvo seja Lira. “O voto de não confiança nada mais é que um mecanismo de proteção do Legislativo contra aqueles que o lideram. (...) Isso não é necessariamente um problema do presidente Lira. Apesar de que ele se locupletou totalmente dessa falha sistêmica. Precisamos fazer aqui uma boa ordem, colocar essa legislatura pra frente para melhorar o sistema legislativo brasileiro”, afirmou o parlamentar à Coluna do Estadão. O deputado avaliou que os presidentes da Câmara, apesar de representarem “a pluralidade de todos”, concentra poder e tem liberdade para negociá-lo com facilidade. Isso permite aos chefes da Casa migrar entre governo e oposição tranquilamente, enquanto deveria assumir uma posição “isenta”, segundo Luiz Philippe. “Quando o presidente da Câmara se coloca com uma agenda e no momento seguinte ele viola essa agenda, cabe então aqueles que o elegeram removê-lo. Esse é o direito de toda a democracia e precisa também ser exercido dentro dessas eleições indiretas”, disse.

Ele alega que o voto de não confiança é adotado, por exemplo, nos Estados Unidos e Reino Unido. “Não só em modelos parlamentaristas, mas também em modelos presidencialistas. O congresso tem poderes, sobretudo o norte-americano, tem para remover os líderes que são eleitos por missão e romperam. Então é um direito simples, é regimental, é uma evolução do sistema legislativo”.

Como tramita o voto de não confiança

O voto de não confiança permite que um terço dos deputados protocolem requerimento para afastar um membro da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Após o protocolo, ele é afastado automaticamente e passa a ser chamado de “Contestado”.

No caso do presidente afastado, o 1º vice-presidente assume imediatamente como presidente em exercício. Se todos os membros da Mesa forem afastados, o deputado mais idoso, com mais legislaturas, assume a Presidência. Em seguida, uma sessão deliberativa extraordinária é convocada para julgar o destino do membro ou presidente afastado no dia seguinte.

A destituição definitiva é decidida pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Em caso de aprovação do voto de não confiança, os membros contestados ou da Mesa serão destituídos, seguido de eleições para uma nova composição. Se o voto de não confiança for rejeitado, membros da Mesa retomam automaticamente seus cargos. Deputados que iniciam ou apoiam o requerimento não podem fazê-lo novamente durante o período bienal da Mesa.