OAB-SP faz eleição online pela 1ª vez e espera cem mil votos a mais este ano

A Coluna do Estadão apurou que os nomes que disputarão os cargos serão conhecidos depois da publicação do edital, que ocorrerá na próxima semana. A novidade ganhou os grupos de conversa da oposição à atual gestão, que considera positivo o novo formato de votação. No entanto, em diálogos vistos pela Coluna, eles reforçam que é necessário redobrar a atenção para que a lisura e a segurança do processo sejam garantidas.

Patricia garantiu que a plataforma a ser utilizada pela entidade usa um sistema de criptografia da empresa WebVoto, homologada pelo Conselho Federal, com vários níveis de autenticação, o que assegura a legitimidade do resultado das eleições. Além disso, duas empresas independentes farão a auditoria do sufrágio.

A presidente da OAB-SP acrescenta que outras cinco seccionais da entidade já usaram o mesmo sistema: Distrito Federal, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para ela, o formato tem como vantagens a acessibilidade, a conveniência, a transparência e a agilidade do processo. “No interior do Estado, a necessidade de viajar longas distâncias, muitas vezes superando os 100km, tornou o ato de votar um verdadeiro desafio. Nas grandes cidades, filas intermináveis e problemas de mobilidade urbana tornavam a participação um exercício de paciência.”