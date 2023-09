Omar Aziz vai relatar indicação de Daniela Teixeira ao STJ

O senador Omar Aziz (PSD-AM) será o relator da indicação da advogada Daniela Teixeira para uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O nome ainda não foi oficializado, mas já foi confirmado à Coluna nesta quinta, 14.

A advogada foi escolhida pelo presidente Lula da Silva para ocupar a cadeira deixada com a aposentadoria do ministro Felix Fischer. Depois da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, Daniela terá de ter o nome aprovado no plenário do Senado, com no mínimo 41 votos.

Na expectativa de ser sabatinada ainda neste mês de setembro ou, no mais tardar, quatro de outubro, acelerou o périplo em busca de apoio. Ela já bateu à porta de mais da metade do Senado. Em duas semanas, visitou 45 senadores e busca apoio principalmente na bancada feminina.