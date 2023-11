Oposição a Lula prega cautela com agenda de Milei: ‘não foi aplicada em nenhum país’

Apesar de comemorar a vitória do libertário Javier Milei sobre o peronista Sergio Massa, a oposição ao governo Lula evita abraçar “de corpo e alma” a agenda do presidente eleito da Argentina. Parlamentares ligados à direita brasileira defendem a redução do tamanho do Estado apregoada por Milei, mas pregam cautela com as propostas mais polêmicas, como a dolarização da economia e o fim do Banco Central.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI). Foto: Pedro França/Agência Senado Foto: Pedro França/Agência Senado

“São cenários diferentes. (O plano de Milei) coincide com a vontade da gente de diminuir o tamanho do Estado, a quantidade de ministérios e estatais, mas não sei se vai ao ponto de acabar com o Banco Central e situações que não sei se são exequíveis. Milei vai discutir, não sei se vai implementar. Mas o que for bom, precisamos replicar, em todos os cenários de gestões positivas”, comenta à Coluna o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

O parlamentar é ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e um dos principais líderes da oposição no Senado. Ele é visto como um nome que pode formar a chapa presidencial da direita em 2026.

O deputado Kim Kataguiri (União-SP). Foto: Zeca Ribeiro

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) segue o raciocínio de Ciro Nogueira. “A proposta de acabar com o Banco Central é uma incógnita, não foi aplicada em nenhum país. Sou de uma escola econômica que defende a existência de um banco central. Mas não tivemos a experiência de uma democracia consolidada implementar um sistema sem banco central. Seria interessante de observar, mas acho difícil que Milei consiga implementar, pois não tem maioria no Parlamento”, pontua.

“Sobre corte de gastos, privatização e sistema de capitalização de previdência, já é experiência bem-sucedida no Chile. Dando certo na Argentina, reforça a convicção que daria certo também no Brasil”, completa.

Continua após a publicidade

No Vodcast Dois Pontos, defensores do libertarianismo apontam que dois lugares no mundo servem como uma espécie de laboratório para essa corrente ideológica: Liberland, um território de 7 km² entre a Sérvia e a Croácia, no Leste Europeu; e Próspera, uma cidade-estado em Honduras.

O deputado Evair Vieira de Melo (PP - ES) Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O vice-líder da oposição na Câmara, Evair Vieira de Melo (PP-ES), avalia que a direita vive um bom momento na América Latina “depois de uma longa dormência” e, com a vitória de Milei, acredita que o crescimento desse grupo na região é um “caminho sem volta”. Apesar disso, sugere que o presidente eleito argentino copie o modelo brasileiro.

“O Banco Central argentino, hoje submisso ao governo esquerdista, não dialoga com as dinâmica das economias livres. Milei questiona sua existência com propriedade. Eles devem copiar o Brasil, serem mais profissionais”, diz Evair, citando a independência e o caráter menos intervencionista do Banco Central do Brasil.

O vice-líder da minoria, o bolsonarista Rodrigo Valadares (União-SE), diz que “Milei, livrando a Argentina do caos que o país vive, será um exemplo”.