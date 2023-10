Oposição conversa com embaixador de Israel e pressiona Itamaraty a reconhecer Hamas como terrorista

Após se reunir com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, deputados da oposição decidiram pressionar o Itamaraty para que a diplomacia brasileira reconheça oficialmente o Hamas como uma organização terrorista.

O deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) coletou 60 assinaturas para uma apresentar ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, uma “indicação”. O documento não tem poder de determinar que o chanceler siga o pedido. Porém, gera um constrangimento ao governo Lula. A indicação já está na mesa da presidência da Câmara, que precisa despachá-la ao Ministério.

Na terça-feira, Daniel Zonshine participou de várias reuniões na Câmara e acompanhou o encaminhamento e votação de moções de repúdio ao terrorismo do Hamas. Ele manifestou o incômodo com as declarações formais do governo brasileiro que não fizeram nenhuma referência ao grupo terrorista.

Em entrevista à Coluna do Estadão, o embaixador afirmou que “o que aconteceu em Israel merece palavras mais duras do governo”, referindo-se aos ataques feitos pelo Hamas nos últimos dias.

A tradição da diplomacia brasileira, porém, é seguir a classificação da ONU para reconhecer ou não um grupo como terrorista. É esse o caso do Estado Islâmico, do Boko Haram e também da Al-Qaeda.

Marcos Pereira sinaliza que vai despachar a indicação

Presidente em exercício da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP) indicou que não segurar a indicação feita pela oposição. “Óbvio que ao chegar e se chegar nas minhas mãos na minha presidência interina eu despacharei - se estiver tudo certo, regimentalmente falando”, disse o parlamentar à Coluna.

Ele completa: “Jamais cercearei a atividade parlamentar de nenhum deputado, independente da posição ideológica que ele esteja. Agi assim no primeiro biênio da legislatura passada, quando também ocupei o cargo de primeiro vice-presidente”.