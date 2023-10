Oposição cria site que cruza distribuição de emendas com votações para expor deputados ‘vendidos’

A oposição ao governo Lula no Congresso está organizada para “expurgar os infiéis” de suas fileiras, como revelou a Coluna, mas não é só isso. Parlamentares da tropa de choque bolsonarista foram além ao criar um “dashboard” que cruza o histórico de votações do início do ano até agora com a distribuição de emendas pelo Palácio do Planalto, a fim de também identificar os deputados “vendidos”.

Oposição faz levantamento de parlamentares infiéis Foto: print

A ideia agora não é só isolar os parlamentares que se dizem de oposição, mas que votam com o governo. O objetivo do mapeamento é expor aqueles que agem de um jeito na tribuna da Câmara e de outro completamente diferente nas votações. Deputados e senadores, em sua maioria do PL, planejam lançar em até quinze dias um site que reúne as informações do perfil de votação de cada um dos membros da oposição. A Coluna apurou que o link do site já foi criado.

Fontes na oposição relataram à Coluna que há uma equipe de tecnologia voltada exclusivamente ao mapeamento das informações. Os técnicos desenvolveram uma plataforma que extrai informações em tempo real do site da Câmara para fazer os cruzamentos. A proposta é mostrar que, a partir da liberação do do dinheiro das emendas, os votos de alguns parlamentares começaram a mudar.

Os parlamentares de oposição já discutem ampliar o projeto para identificar o grau de fidelidade e o comportamento dos senadores.

Plenário da Câmara Foto: WILTON JUNIOR

Como mostrou a Coluna, a ideia inicial se restringia a usar o levantamento para isolar os “traidores”. Aqueles que tivessem alinhamento superior a 50% com o governo poderiam ser expulsos do grupo de Whatsapp, que hoje tem 107 deputados.

Continua após a publicidade

Outros líderes propõem que os infiéis não sejam excluídos, mas que seja criado um novo grupo, este somente com a “alta casta” de parlamentares mais alinhados às orientações da oposição. Uma coisa é certa: não querem nomes que votam com o governo acompanhando as articulações da oposição.