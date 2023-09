Oposição dribla CPMI e pauta convocação de Dino para explicar sumiço das imagens do 8 de janeiro

Sem espaço para pautar a convocação do ministro da Justiça na CPMI do 8 de janeiro, a oposição se prepara para convocar Flávio Dino para a Comissão de Comunicação da Câmara. O autor do requerimento para ouvir Dino, o deputado Bibo Nunes (PL-RS), cobra explicações sobre o sumiço das gravações das câmeras de segurança da pasta durante os ataques golpistas.

O presidente da comissão, Amaro Neto (Republicanos-RS), incluiu o requerimento de convocação na pauta da reunião marcada para às 14h desta quarta-feira, 13. A oposição trabalha como nunca para conseguir a maioria dos votos até o início da sessão.

O ministro da Justiça, Flávio Dino. Foto: Marcos Oliveira

Como mostrou o Estadão em agosto, Flávio Dino enviou à CPMI do 8 de janeiro imagens de apenas quatro câmeras do Ministério da Justiça, a despeito de a estrutura contar com 185. Na ocasião, ele justificou a falta de gravações alegando que o sistema do Palácio da Justiça, que fica ao lado do Congresso Nacional, tem capacidade de armazenamento limitada a menos de 30 dias. Dessa forma, o que foi gravado vai sendo apagado à medida em que imagens mais recentes são armazenadas.

Antes, em julho, Dino negou à CPMI o acesso às imagens do ministério. Desde então, a oposição vem pressionando o presidente da CPMI, Arthur Maia (União-BA), para convocar Flávio Dino, mas sem sucesso. A base governista é maioria no colegiado e faz pressão para controlar a pauta.