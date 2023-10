Oposição mapeia ‘infiéis’ e quer isolar deputados que votam com governo

A oposição na Câmara fez um levantamento para saber quais deputados possuem mais alinhamento com as orientações do grupo e com o governo Lula. A ideia é isolar os parlamentares que se dizem de oposição, mas votam com o governo.

De acordo com as lideranças ouvidas pela Coluna, os parlamentares com alinhamento superior a 50% com o governo podem ser expulsos do grupo de Whatsapp, que hoje tem 107 deputados.

Plenário da Câmara dos Deputados Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Outros líderes defendem que os infiéis não sejam excluídos, mas que seja criado um novo grupo, este somente com a “alta casta” de parlamentares mais fiéis às orientações da oposição. Uma coisa é certa: não querem nomes que votam com o governo acompanhando as articulações da oposição.

Alguns deputados do PL estão entre os que mais votam com o Planalto, segundo o levantamento feito pela oposição eles é Tiririca (SP), que votou 87% com o governo Lula. Outro é Detinha (MA), que tem 77,3% de governismo.