Oposição no Congresso se movimenta para sustar órgão contra desinformação

Integrantes da oposição já se preparam para tentar sustar o decreto editado por Lula que cria a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, que busca combater a desinformação mas divide especialistas. A derrubada ocorreria por Projeto de Decreto Legislativo, aprovado no Congresso, onde o governo é minoria. O deputado Mendonça Filho (União-PE) diz que também vai propor requerimento para que o ministro da AGU, Jorge Messias, preste esclarecimentos sobre a iniciativa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, assim que os trabalhos voltarem, em fevereiro. O tema deve ser um dos primeiros testes no Congresso do governo, que também terá de lidar com tentativas de brecar a reorganização feita por Lula na Esplanada.

O deputado federal eleito Mendonça Filho (União-PE).

BOLA... Até mesmo aliados da nova gestão questionaram a criação da procuradoria. O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que relatou o PL das fake news, disse que “o governo Lula deveria ser cauteloso, e não queimar a largada”. “Me parece estranho. Sei que especialistas têm o que dizer, assim como a sociedade civil”, disse.

...FORA. A criação da procuradoria, segundo membros de cortes superiores, tem a digital do ministro do STF Gilmar Mendes.

USINA. Outra decisão do governo que promete rebote no Congresso é a mudança do Coaf do BC para a Fazenda. Deputados petistas anteveem que parlamentares vão alegar que não aceitam ser investigados por um ministério comandado por um político - no caso, Fernando Haddad. E como, sob Bolsonaro, eles defenderam a mudança do Coaf da Justiça para o BC, será difícil rebater.

PRONTO, FALEI! Eleuses Paiva, secretário de Saúde de SP

“Hoje, nossa taxa de vacinação média está em torno dos 60% com municípios abaixo de 50%. Já estivemos bem melhor, em 97%. Temos que recuperar.”

CLICK. Marcelo Freixo, futuro presidente da Embratur

Recebeu boas vindas da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, após anunciar sua filiação à sigla.

Oficializou nesta sexta a troca de sigla - ele sai do PSB para o PT. Para marcar a data, Gleisi Hoffmann postou foto deles com André Ceciliano e Lula.