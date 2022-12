A equipe de Lula pediu e o relator do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), assentiu em incluir na previsão de despesas de 2023 mais R$ 15 milhões para a Presidência usar na segurança do futuro presidente e do vice, Geraldo Alckmin.

Solenidade de diplomação dos eleitos para a Presidência da República Federativa do Brasil nas Eleições 2022, realizada na tarde desta segunda-feira (12) no Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cerimônia formalizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) (FOTO), como presidente e vice-presidente eleitos para o mandato de 2023-2026. BRASÍLIA-DF. 12/12/2022. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

