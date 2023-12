Os números de Bolsonaro para a Mega-Sena da virada

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que recentemente ganhou um dos prêmios da Mega-Sena, aceitou um convite da Coluna do Estadão para indicar seus números para a aposta deste fim de ano. Entre as escolhas da sorte, ele arrisca em números das siglas que ocupou na Presidência da República, como o 17 do PSL e o 22 do PL, seu atual partido.

O ex-presidente Jair Bolsonaro recentemente ganhou um dos prêmios da Mega-Sena Foto: Igo Estrela/Estadão

As outras sugestões são 33 e 44. Mas Bolsonaro não completa a lista dos seis números, pois afirma que os demais são surpresa. Na véspera de Natal, ele esteve em na cidade de Nerópolis, em Goiás, onde exibiu sua cartela com apostas para a Mega da Virada. Na ocasião, o ex-presidente brincou com apoiadores, afirmando que dividiria o prêmio com a população da cidade. “Mas o povo de Nerópolis vai ter que me achar, tá ok?”, disse.

Em novembro, Bolsonaro e um grupo de assessores e amigos acertaram quatro números de um dos concursos da Mega-Sena e ganharam R$ 200 cada um. De acordo com o ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações Fábio Wajngarten, mais de 20 pessoas participaram daquele bolão.