Os planos de Michelle Bolsonaro durante o julgamento do TSE

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro optou por se recolher durante o julgamento do TSE que pode tornar o marido, Jair Bolsonaro, inelegível por oito anos. De acordo com a assessoria da ex-primeira-dama, Michelle mantém compromissos internos no PL Mulher, em Brasília.

Michelle Bolsonaro fala, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, durante culto evangélico em Belo Horizonte. Foto: Reprodução/YouTube Lagoinha

Entre aliados de Bolsonaro, há dúvidas sobre como agir após a decisão. A cúpula do PL ainda não definiu quem fará o pronunciamento para comentar o resultado, que ainda pode ser adiado para outro dia, nem mesmo se vai organizar atos a favor do ex-presidente.

Por ora, a orientação é que Bolsonaro tente baixar o tom pelo menos até todos os eventuais recursos a serem analisados, ainda que as chances de reverter o resultado sejam vistas como improváveis.