Os sinais trocados de Arthur Maia na CPMI do 8 de Janeiro com o governo

Desde que assumiu o comando da CPMI do 8 de Janeiro, Arthur Maia (União-BA) tem sido visto com ressalvas por governistas. O clima piorou após Maia criticar as manobras para impedir convocações de integrantes da gestão Lula no colegiado. Ele decidiu colocar os requerimentos novamente em pauta.

O desconforto já ocorre há algum tempo. Logo no início dos trabalhos, os aliados do Planalto ficaram frustrados com o fato de Maia ter indeferido o pedido para tirar o deputado André Fernandes (PL-CE), considerando que ele é investigado na Justiça por possível participação nos ataques.

Arthur Maia, na presidência da CPMI do 8 de Janeiro. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado - 08/01/2023

Os governistas dizem que o combinado com Maia era que ele encaminhasse a solicitação para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deliberar. Mas o presidente da CPMI rejeitou o requerimento de pronto.

Em outra situação, antes mesmo de o colegiado começar a funcionar, Maia teria excluído a relatora, Eliziane Gama (PSD-MA), de uma conversa com Pacheco.

Interlocutores da senadora dizem que ela ficou sabendo do encontro pela imprensa e correu até lá para participar. No aviso enviado a jornalistas, a assessoria do deputado baiano só citava o nome dele como participante. À Coluna, o presidente da CPMI afirmou que foi ele quem convidou Eliziane.