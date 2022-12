Pacheco diz ter sido pego de surpresa por mudanças na Lei das Estatais

Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirma ter sido pego de surpresa pela aprovação, na Câmara, do projeto que altera a Lei das Estatais. Líderes de partidos como MDB, PSD e União Brasil também dizem que não sabiam da votação do texto, que agora precisa passar pelo aval dos senadores. A falta de diálogo gerou um ruído entre os parlamentares, e agora senadores querem deixar a proposta para o ano que vem. A relação já estava ruim desde que deputados alegaram que o Senado havia votado a PEC da Transição sem mostrar antes o texto para a Câmara, descumprindo um acordo. Senadores, por sua vez, dizem que Arthur Lira (PP-AL) não só viu a versão final, como se comprometeu em votá-la sem alterações.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

PRONTO, FALEI! Afonso Florence, deputado federal (PT-BA)

“Quem não estiver defendendo seus próprios interesses votará a favor da PEC da Transição”, diz, sobre a alegação de que o texto não tem apoio na Câmara.

CLICK. Gilberto Carvalho, ex-ministro do PT.

O ex-secretário-geral da Presidência Gilberto Carvalho.

Experimentou o cuscuz feito por militantes do MST em ato de Lula com catadores de lixo em São Paulo, nesta quinta-feira (15).