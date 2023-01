Pacheco dribla Bolsonaro e segura Orçamento para Lula assinar

Além do revogaço na estreia do mandato, Lula deverá sancionar nos próximos dias o Orçamento de 2023. Aprovado em 22 de dezembro, o texto ficou na gaveta de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à espera do novo presidente e não foi enviado para Bolsonaro assinar. A exemplo do decreto que pode retirar R$ 5,8 bi do caixa do governo, baixado por Bolsonaro no fim de dezembro, temia-se que o agora ex-presidente pudesse vetar trechos que haviam sido incluídos no Congresso, com a aprovação da PEC da Transição, complicando o início do mandato. A expectativa é que Pacheco libere o texto para Lula nesta segunda (2). Com isso, o petista poderá dar a palavra final sobre o orçamento federal dos próximos cinco anos, apesar de quatro anos de mandato.

Aliados de Lula no Senado, como Otto Alencar (PSD-BA), afirmam que um eventual veto poderia prejudicar a execução do Orçamento considerando que o Congresso está de recesso e poderia levar pelo menos dois meses para derrubar uma decisão de Bolsonaro.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) diz que não foi de propósito que segurou o envio do Orçamento de 2023 para o novo presidente assinar, driblando Jair Bolsonaro. “O autógrafo terminou de ser elaborado pela consultoria no final de semana. Não houve, de nossa parte, qualquer intenção de segurar”.

