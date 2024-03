Pacheco encontra Lula e faz chacota com Bolsonaro; saiba o que foi

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), participou da happy hour promovida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na noite de terça-feira, 05, no Palácio da Alvorada, e disse que não tinha problemas com o petista. De acordo com relato dos presentes, a declaração foi seguida de uma comparação, em tom de piada, da sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Sorrindo, o senador mineiro observou que na gestão anterior havia “até minuta para prendê-lo”.

PUBLICIDADE Pacheco e líderes no Senado foram convidados por Lula para um reunião descontraída, que também contou com a presença de ministros. No encontro, Lula agradeceu aos senadores pela aprovação de projetos importantes ao longo de 2023. O presidente do Senado mencionou as votações e brincou sobre o que poderia ter acontecido se lula não tivesse ganhado. O tom surpreendeu os presentes, pois o senador mineiro não é de fazer chacotas políticas. Fato é que Rodrigo Pacheco e Jair Bolsonaro tiveram muitos atritos, com trocas públicas de declarações em tom alterado, a partir da pandemia da Covid-19 e a instauração de uma CPI para investigar a atuação do governo na gestão da crise.

BRASILIA DF NACIONAL LULA 08.02.2024 - Presidente da Repv?blica, Luiz Inv°cio Lula da Silva e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a cerimv¥nia de anv?ncio de pacote de investimentos para Minas Gerais, no Minascentro ‚Äì Belo Horizonte - MG. Foto: Ricardo Stuckert / PRESIDENCIA DA REPUBLICA Foto: Foto: Ricardo Stuckert / PR

Lula afaga Pacheco com pão de queijo e aceno de apoio para candidatura em Minas

Até o cardápio foi pensado para agradar o senador Rodrigo Pacheco. Durante a prosa com o mineiro foi servido pão de queijo. O presidente Lula também sinalizou apoio à sua eventual candidatura ao governo de Minas Gerais, em 2026, e falou para o líder do PSD, Otto Alencar (BA), colocar Pacheco como o candidato.

Curiosamente, a mensagem de Lula ocorreu um dia antes de ele se encontrar com o atual governador de Minas, Romeu Zema (Novo), em reunião marcada para esta quarta-feira 6, para tratar da dívida do Estado, pauta que tem colocado o governador e Pacheco em uma disputa política.